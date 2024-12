Nuova location per la Bibbia nel Parco a Valderice

Torna, per l’ormai consueto appuntamento natalizio, “La Bibbia nel Parco” di Valderice. Le date saranno il 28 ed il 29 dicembre prossimi ed il 5 gennaio 2025. L’evento è giunto alla sua ventisettesima edizione ma presenta quest’anno la novità di spostarsi dal consueto storico luogo di rappresentazione ossia il Parco urbano di Misericordia, alla nuova location identificata nel borgo di San Marco.

Un cambio che, come evidenzia Margherita Aguanno, presidente della Associazione Pro Misericordia organizzatrice dell’evento in sinergia con il Comune di Valderice “porta una ventata di novità e dimostra sempre il nostro impegno di evangelizzazione attraverso l’arte e la cultura. Questo cambio di scenario non è un semplice dettaglio logistico, ma rappresenta un’evoluzione dell’evento. Il Borgo di San Marco offre un’ambientazione particolarmente adatta per la rappresentazione biblica. La scelta di questa location riflette anche il nostro desiderio di collaborare attivamente – continua la Aguanno – con le numerose realtà associative del territorio, per valorizzare insieme le diverse aree del nostro comune”. Tema portante di questa edizione è quello della Speranza. I 50 figuranti nel corso dell’evento daranno vita a sette scene bibliche, seguendo un filo narrativo. Ogni scena sarà inoltre accompagnata dalla lettura di versi biblici. L’evento è organizzato con ingresso gratuito ed inizio dalle ore 18 alle 22.

[ A. D. B. ]