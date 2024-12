Basket: tutto pronto per Trapani Shark-Trento

C’è grande attesa per la diretta di Trapani Shark-Trento, il big match che oggi, domenica 15 dicembre, alle ore 18.15, si gioca per la 11ª giornata di basket Serie A1 2024-2025: si affrontano di fatto prima e seconda della classifica, due squadre che stanno davvero facendo le onde. Trento, che in settimana si è rimessa in corsa anche in Eurocup dominando in campionato. Trapani dal suo canto, è sempre più gruppo, e lo ha dimostrato in più di un’occasione: vittoria anche sul parquet di Pistoia, il dato parla di otto affermazioni a fronte di due soli successi per una neopromossa che non ha mai nascosto le sue ambizioni. Negli scorsi giorni peraltro, il sodalizio di Pallacanestro si è rinforzato con alcuni importantissimi acquisti tra cui il campione Gabe Brown.