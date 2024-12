Dopo Gabe Brown anche Paul Eboua arriva alla corte della Trapani Shark

Era stato annunciato in arrivo, dopo la stella del basket Gabe Brown ufficializzato nelle scorse ore, ed ora è realtà: anche Paul Eboua arriva alla Trapani Shark dopo che la società ha raggiunto un accordo con l’ala-centro camerunense ma di formazione italiana di 203 cm e 97 kg proveniente dalla Vanoli Cremona. Eboua ha scelto il numero 00 per la sua nuova maglia.

Questo il commento del neo giocatore granata dopo l’ufficialità dell’accordo tcon la società del presidente Valerio Antonini: “Sono felice di questa svolta nella mia carriera. Arrivo in un club molto ambizioso e metterò a disposizione del coach e della squadra le mie qualità. Sono carico e ho tanta voglia di imparare e di proseguire il mio percorso di crescita”.

Paul Eboua si forma cestisticamente nella squadra giovanile della Stella Azzurra Roma. Nella stagione 2018/19 inizia la sua carriera professionistica a Roseto in A2. La grande futuribilità del ragazzo fa sì che Pesaro lo faccia esordire in Serie A nella stagione 2019/20. A soli 19 anni non disattende le aspettative e fa registrare 7.4 punti e 5.3 rimbalzi in 18 presenze. Dopo essersi dichiarato eleggibile al Draft NBA 2020 e non essere stato scelto da nessuna franchigia, i Miami Heat gli offrono un contratto Exhibit 10 (potenzialmente convertibile in un two-way contract dalla franchigia). Dopo essere stato tagliato dai Miami Heat, il contratto viene richiamato dai Brooklyn Nets. Viene successivamente tagliato, mantenendone i diritti, e mandato nella squadra di G-League affiliata, i Long Island Nets. Disputa la stagione di G-League con poco spazio, collezionando 10 presenze con 2,9 punti e 2,7 rimbalzi, in 12,2 minuti di gioco a partita. Finita la stagione, il 21 marzo viene ufficializzato il suo ritorno a Pesaro; nella sua seconda esperienza nelle Marche, mette a referto una media di 5,2 punti e 1,5 rimbalzi.

Riprova in seguito la strada della NBA, giocando la Summer League a Las Vegas con la maglia dei Milwaukee Bucks. Il 23 agosto 2021 firma per la Pallacanestro Brescia ma non riesce ad essere decisivo rimanendo in campo una media di 8 minuti a partita. Nella stagione 2022/23 firma un biennale con la Vanoli Cremona e decide di ripartire dalla Serie A2. L’annata è trionfale e si conclude con la vittoria di Supercoppa, Coppa Italia e Promozione: per Paul 10 punti di media e 6 rimbalzi in 23’ di utilizzo. Nel 2023/24 rimane alla Vanoli Cremona in Serie A e chiude l’anno con 30 presenze, 7 punti e 6 rimbalzi di media contribuendo ad ottenere la salvezza di Cremona. Questa stagione, in maglia Vanoli Cremona, ha disputato tutte e 9 le partite giocate fino ad oggi mettendo a referto 7.1 punti e 5 rimbalzi in 20 minuti di utilizzo. Da evidenziare la doppia-doppia con 17 punti e 11 rimbalzi messa a referto l’1 dicembre proprio nella gara contro Trapani Shark.