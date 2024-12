Aziende in crisi, in Sicilia un avviso per riqualificare i lavoratori 

Al via le attività di riqualificazione per ricollocare nel mondo del lavoro il personale in cassa integrazione straordinaria di aziende in crisi. L’Avviso 5, pubblicato dall’assessorato del Lavoro della Regione Siciliana, ha una dotazione finanziaria iniziale di 5,6 milioni di euro e si inserisce tra le iniziative del programma Garanzia occupabilità lavoratori (Gol) inserito nell’ambito del del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«La riqualificazione – dichiara l’assessore Nuccia Albano – è un passo fondamentale per sostenere i lavoratori coinvolti in crisi aziendali e aiutarli a reinserirsi nel mercato, offrendo l’opportunità per acquisire nuove conoscenze e capacità. Questo è particolarmente importante in quei settori in rapido cambiamento dove le competenze possono evolversi in maniera altrettanto veloce. Inoltre – prosegue Albano – investire nella formazione e nella riqualificazione rappresenta un modo per valorizzare i lavoratori all’interno delle aziende e questo può tradursi in una maggiore produttività e innovazione all’interno delle stesse».

I beneficiari dell’attività sono i lavoratori coinvolti in processi di crisi, ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione aziendali di imprese che si trovano in Sicilia e i percettori di trattamenti di integrazione salariale che, seppur formalmente occupati, hanno bisogno di intraprendere percorsi formativi finalizzati alla continuità occupazionale, sia attraverso il mantenimento del posto di lavoro, sia attraverso processi di ricollocazione. La formazione sarà garantita dagli enti accreditati nel territorio siciliano, attraverso il sistema informativo Ciapi Gol. Diverse le opportunità formative previste dall’avviso che si può consultare sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link.