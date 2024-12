Tuffo nel passato per gli ex alunni della V D del Geometri di Trapani

Serata di grandi emozioni e forti ricordi: un vero tuffo nel passato per gli ex studenti della classe V D dell’istituto per Geometri “Giovanni Biagio Amico” di Trapani che si sono incontrati a 23 anni dal diploma per rivivere il periodo della scuola, in particolare, quello della maturità. La rimpatriata, occasione speciale per ripercorrere insieme i momenti vissuti tra i banchi di scuola e rinsaldare vecchie amicizie, è stata immortalata in una foto di gruppo. Alla serata hanno fatto parte: Giuseppe Scarcella, Rocco Sanclemente, Anna Cammarata, Silvia Tranchida, Cristina Stoppacci, Filippo Maranzano, Giuseppe Cardella, Daniele Nipelli, Francesco Noce, Stefano Barbera, Andrea Cicala, Piero Mancuso, Antonino Alogna, Davide Barbera, Giuseppe Galuffo, Massimo Trapani ed in collegamento da Siviglia non è voluto mancare Francesco Gianvito.