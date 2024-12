Torna “Il Presepe più bello 2024 – Città di Marsala”, parlano gli organizzatori. VIDEO

Sono aperte le iscrizioni alla XIX edizione del Concorso “Il Presepe più bello 2024 – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato dall’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” di Marsala, presieduta da padre Filippo Romano. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia. Subito dopo il 26 dicembre, gli organizzatori, assieme ad una giuria di esperti, visionerà i presepi e successivamente sarà comunicata la data della premiazione che si terrà a gennaio 2025.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE:

Le categorie sono: concorso tradizionale, il presepe più cliccato su Facebook e per le scuole “disegna il tuo presepe” e “la poesia del presepe”. Le scuole che aderiranno a queste iniziative dovranno consegnare i loro elaborati ai responsabili dell’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio”. Per consegne e maggiori informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 389.1405026 (Aurelia). Per gli altri partecipanti occorre inviare un messaggio su WhatsApp – ai seguenti numeri: 328.0172169 o 342.1303456 – con foto del presepe, indirizzo di casa (con qualche dettaglio specifico per capire dove si trova l’abitazione).