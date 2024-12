Allo Stagnone di Marsala bacini a rischio per lo stato chimico

Il Report delle acque di transizione dell’anno 2023 presenta i risultati del monitoraggio dello stato ecologico e chimico dei 13 Corpi Idrici (CI) di transizione della Sicilia. Le acque di transizione, che comprendono aree come lo Stagnone di Marsala, Lago Marinello, Mergolo della Tonnara, e altri corpi idrici significativi, sono state analizzate ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE e dei successivi aggiornamenti. Lo stato ecologico orientativo, basato sull’analisi del indice MPI dell’EQB (Elementi di Qualità Biologica) fitoplancton e degli elementi fisico-chimici e chimici a sostegno, è risultato “Buono” nel 46% dei Corpi Idrici, “Sufficiente” nel 38% e “Scarso” nel 15%. Lo stato chimico, basato sull’analisi delle sostanze chimiche prioritarie, riportate nel D.Lgs. 172/2015, è risultato “Buono” nel 38% dei Corpi Idrici e “Non Buono” nel 62%. Le attività di monitoraggio per valutare lo stato ecologico degli altri EQB e il trend dello stato chimico sono continuate nel 2024 e proseguiranno nel 2025 nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione FSC tra l’ARPA Sicilia e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Classe di rischio attribuita ai Corpi idrici di transizione a seguito dei primi monitoraggi, evidenzia che i bacini minori fra Birgi Mazzaro ambito Stagnone di Marsala sono a rischio. In particolare lo Stagnone, la più grande laguna costiera della Sicilia è, dal punto di vista idrobiologico, uno delle più caratteristiche e interessanti zone umide dell’intero Mediterraneo. Per la sua importanza in termini di biodiversità vegetale e animale e come zona di migrazione nonchè di svernamento degli uccelli acquatici, la laguna è stata dichiarata Riserva Natura Regionale (Riserva Naturale Regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala) dal 1984 con il Decreto n°215 del 7 luglio 1984, gestito dalla Provincia di Trapani (Decreto n°360 del 14 febbraio 1987). Ultimamente, le isole e i loro fondali sono stati inseriti nella Rete Natura 2000 come Siti di Importanza Comunitaria denominati rispettivamente “SIC-ITA010001 – Isole dello Stagnone di Marsala” e “SICITA010026 – Fondali delle isole dello Stagnone di Marsala” individuati dalla Direttiva Habitat 92/43/CE che mira alla preservazione degli habitat naturali.

Dall’analisi delle pressioni antropiche sui corpi idrici di transizione riportata al Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia – III Ciclo di Pianificazione (2021-2027), per quanto riguarda il C.I. Stagnone di Marsala, IT19TW052302, non risultano pressioni significative, ovvero superamenti di

specifiche soglie. In riferimento alla valutazione dello stato ecologico dell’EQB Fitoplancton, i campionamenti sono stati condotti in una singola stazione con frequenza trimestrale. Lo stato di qualità ecologica di questo EQB è stato definito dalla media dei valori di RQE delle quattro metriche calcolati su base annuale. Nella tabella seguente (tab. 9.2.1) sono riportati i risultati ottenuti dall’applicazione dell’indice MPI sia come valore di RQE per le singole metriche che come valore medio complessivo per l’intero corpo idrico. La valutazione dello stato di qualità delle singole stazioni è la seguente: i valori di tutte le metriche della stazione SM01 risultano associati al giudizio di classe di qualità “Elevato”; i valori di tutte le metriche delle stazioni SM02, SM05 e SM06, ad eccezione della metrica 3 (Buono), sono associati al giudizio di classe di qualità “Elevato”; il valore della metrica 2 della stazione SM07 risulta associato ad un giudizio di qualità “Sufficiente” mentre il valore della metrica 4 è associato il giudizio di qualità “Elevato”; il valore di tutte le metriche della stazione SM08, ad eccezione della metrica 4 (Buono), risultano essere associate ad un valore di classe di qualità “Elevato”. I valori dell’indice MPI calcolato nelle stazioni SM01, SM02, SM05, SM06 è risultato “Elevato” mentre per le stazioni SM07 e SM08 è “Buono”. Il giudizio riferito all’intero corpo idrico è risultato “ELEVATO”.

Stato chimico dello Stagnone di Marsala

Nella matrice acqua è stato rilevato un superamento di Cipermetrina (stazione SM01), Aclonifen (stazione SM05), Benzo(g,h,i)perilene (stazione SM06), in concentrazione massima ammissibile superiore allo SQA-CMA previsto dal D.Lgs. 172/2015. E’ stato rilevato nella matrice acqua (stazione SM05) un valore di DDT totale in concentrazione superiore al limite normativo di SQA/MA (tab. 9.5.1). Pertanto lo stato chimico dello Stagnone di Marsala è “NON BUONO”.

