A Mazara istituiti sensi unici di marcia in prossimità di alcune scuole￼

Con recenti ordinanze di Polizia Municipale, operative dopo la collocazione della relativa segnaletica, sono state apportate alcune modifiche alla viabilità cittadina di Mazara del Vallo. Tra le maggiori novità si segnala l’istituzione del senso unico di marcia nella via Santa Gemma in direzione via Castelvetrano e nella via Santa Rita arteria di collegamento tra la via Montevideo e la stessa via Santa Gemma. Il traffico nella zona è molto intenso soprattutto negli orari di entrata ed uscita dei plessi scolastici Santa Gemma. Da qui, a seguito di una serie di interlocuzioni con la dirigente ed il personale scolastico, la decisione di una nuova regolamentazione viaria in via sperimentale anche in considerazione che la via Santa Rita ha una carreggiata ridotta per sopportare il doppio senso di circolazione.

Pertanto per raggiungere i plessi scolastici Santa Gemma, dalla via Castelvetrano si potrà accedere alla via Montevideo (la strada del Ruggero II) e da lì a sinistra percorrere la via Santa Rita in direzione via Santa Gemma. Nel piazzale Montessori dinanzi gli Istituti scolastici il parcheggio centrale funge da rotatoria naturale e nel percorso inverso, la via Santa Gemma sarà percorribile solo procedendo in direzione di via Castelvetrano. Altre modifiche alla viabilità nei pressi di istituti scolastici sono già state programmate come nel caso del viale Svezia e via Irlanda che sbocca nella via Santa Maria delle Giummare dove è ubicato il plesso che ospita il biennio del Liceo Adria Ballatore. Il senso unico in viale Svezia, procedendo da via Val di Mazara, sarà operativo solo dopo la collocazione della relativa segnaletica.