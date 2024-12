Il Vescovo incontrerà gli amministratori del territorio diocesano di Mazara

«Sostenere il vostro mandato e incoraggiarci a servire meglio la nostra gente». Con questo auspicio il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella incontrerà sabato 21 dicembre, con inizio alle ore 11.30, presso il palazzo vescovile di Mazara del Vallo, gli amministratori del territorio diocesano: sindaci, presidenti dei consigli comunali, componenti i massimi consessi civici, deputati del territorio. Scambio di auguri ma anche un confronto propositivo su alcune questioni e problematiche socio-economiche, sanitarie e culturali.

«Constatiamo sempre di più l’allontanamento della partecipazione attiva, che va dal non esercitare il voto alla sfiducia nelle istituzioni – spiega il Vescovo – la Chiesa, come ci ha insegnato san Paolo VI, considera la politica una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri. Avvertiamo tanta pesantezza nel mondo, nella società, nelle famiglie e nelle comunità cristiane. Eppure basterebbe così poco per vivere tutti in pace, per rispettarsi, per accogliere e ascoltare». Il Vescovo ha anticipato anche che è intenzione della Chiesa locale «aprire centri di ascolto dedicati alle famiglie, ai giovani con dipendenze e alle persone sole da accompagnare nel cammino di guarigione del cuore, del corpo e della mente». A moderare l’incontro sarà don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro.