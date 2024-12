Nuove rotte a Birgi: Aeroitalia inaugura Parma e Cuneo

Nuove rotte all’aeroporto di Trapani e secondo water cannon in poco più di una settimana dopo quello di Go To Fly da e per Verona. Al “Vincenzo Florio” è arrivato questo pomeriggio un volo Aeroitalia che torna dopo due anni con le rotte per Parma – già annunciata – e per la new entry Cuneo. All’incontro erano presenti il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, il direttore generale Michele Bufo, il responsabile della gestione e supervisione delle operazioni di terra (NPGO) di Aeroitalia, Massimiliano Vignati e Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani.

Con due frequenze settimanali, su moderni aeromobili Embraer-175, capaci di trasportare fino a 88 passeggeri, i voli per Parma sono operativi a partire dal 13 dicembre, il venerdì e il lunedì, mentre quelli per Cuneo dal 14 dicembre, ogni martedì e sabato. Nei giorni scorsi, Aeroitalia ha annunciato la sua adesione al nuovo piano della Regione Siciliana che prevede uno sconto del 50% sui biglietti aerei per i voli diretti da e verso gli aeroporti siciliani, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.