Influ-day e Cicog..nata, iniziative nei presidi sanitari trapanesi

Diverse le iniziative in ambito sanitario con l’Asp di Trapani. La Direzione Generale promuove l’Influ-day, giornata di sensibilizzazione per la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica. Gli utenti, in maniera gratuita e senza necessità di prenotazione, potranno recarsi sabato 14 dicembre, nei centri vaccinali aziendali per effettuare le vaccinazioni. “La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento di prevenzione che tutela la salute pubblica – dice il direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce – e con l’influday vogliamo sensibilizzare la popolazione, specialmente i soggetti anziani e le persone più fragili, sull’importanza di ridurre le possibili complicanze derivanti dal virus influenzale o dal batterio responsabile di polmoniti e meningiti”.

Di seguito gli ambulatori dove è possibile effettuare le vaccinazioni:

Trapani-Erice: ambulatorio vaccinale palazzo Giglio – Cittadella della Salute. (ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00)

Alcamo: ambulatorio vaccinale distrettuale, viale Europa. (ore 9,00-13,00)

Salemi: Via La Rocca 1, (ore 9,00-13,00)

Castelvetrano: ambulatorio vaccinale distrettuale, piazza Martiri d’Ungheria (ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00)

Campobello di Mazara: piazza Nino Buffa , (ore 9,00-13,00)

Mazara del Vallo: ambulatorio vaccinale distrettuale, via Furia Tranquillina 1. (ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00)

Marsala: ambulatorio vaccinale distrettuale, piazza Marconi 1 (ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00)

“Cicog…nata 2024” invece, è il titolo dell’evento, voluto dalla Direzione generale dell’Asp Trapani e organizzato dall’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, diretta da Matteo Giardina, che si svolgerà lunedì 16 dicembre alle ore 11.30 nell’aula formativa del nosocomio. Uno scambio di auguri natalizi tra le mamme dei bambini nati quest’anno nel reparto materno infantile, il direttore medico del presidio ospedaliero Francesca Intorcia e il personale medico e ostetrico, per rafforzare il legame tra ospedale e territorio. “Le neo mamme torneranno nel luogo in cui hanno scelto di dare alla luce il proprio figlioletto – spiega Giardina – in un periodo dell’anno, quello delle festività di Natale, che è simbolo di vita e di gioia, che rappresenta l’occasione ideale per incontrarsi e per ricordare le emozioni vissute: l’attesa, il travaglio, il parto fino al primo vagito. Per rivedere i volti di coloro che, con professionalità e dedizione, permettono quotidianamente che avvenga il miracolo della vita”.