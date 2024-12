Allerta gialla in Sicilia, piogge e temporali anche in Provincia di Trapani

L’allerta gialla torna in tre province della Sicilia nella giornata di oggi, tra cui in Provincia di Trapani. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali in serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.