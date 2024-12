Morto Silvio Mazzarese, storico docente di Diritto Privato dell’Università di Trapani

“È con immenso dispiacere che apprendiamo la notizia della scomparsa del professor Silvio Mazzarese, ex presidente del Polo universitario di Trapani nonchè ordinario di Diritto Privato. La sua carriera, ricca di scritti giuridici, è stata dedicata soprattutto al polo cui era fortemente legato.Si è distinto per la sua determinazione, passione e inconfondibile personalità diventando un punto di riferimento per colleghi e studenti tutti. Ci uniamo al dolore della famiglia porgendo le nostre più sentite condoglianze”. Lo scrive l’Associazione Unitrapani sulla pagina Facebook, annunciando il decesso di uno degli storici e primi docenti dell’Università trapanese.