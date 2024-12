“Ambasciatore Fesr”, premio per il Centro Sportivo “Gaspare Umile” di Marsala

Il progetto di riqualificazione del Centro sportivo “Gaspare Umile” di via Istria, sostenuto dall’Amministrazione Grillo, ha ricevuto il riconoscimento “Ambasciatore Fesr” assegnato dalla Regione Siciliana. Stamani, a Palermo, in occasione dell’evento di chiusura del PO FESR 2014-2020, l’assessore Salvatore Agate ha ricevuto il riconoscimento che premia i progetti che si sono distinti sia per la qualità degli interventi che per l’attività di comunicazione sul sostegno ricevuto dai fondi UE. In pratica, il premio celebra la capacità progettuale e l’impegno nella rigenerazione urbana, focalizzandosi sulla valorizzazione dei quartieri popolari e sul miglioramento della qualità della vita dei residenti.

“Il progetto rappresenta un’ulteriore conferma della nostra amministrazione nel rimodulare e perfezionare le finalità socio-aggregative del Centro sportivo, contribuendo all’inclusione sociale – dichiara il sindaco Massimo Grillo -. Grazie all’ottimo operato dell’Associazione I Fenici Rugby, stiamo creando un polo sportivo che si integra perfettamente con altre iniziative di rigenerazione urbana, come il parco/campus scolastico di via Istria, il social housing e la riqualificazione del parco di Salinella, il Centro polivalente di Amabilina. Progetti che rappresentano un impegno costante nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere un’urbanizzazione più inclusiva e sostenibile”.In tal senso, l’Amministrazione comunale di Marsala continuerà a sostenere progetti di rigenerazione urbana che promuovano la qualità della vita e l’inclusione sociale, mantenendo un’attenzione particolare ai bisogni delle comunità locali.