Ad Alcamo un ricco calendario di eventi natalizi

Un palinsesto natalizio ricco di eventi musicali e teatrali: gli immancabili appuntamenti per i più piccoli con la Casa di Babbo Natale, il Trenino, la pista di pattinaggio e l’animazione in punti particolari della città, anche in chiave inclusiva, l’esibizione degli artisti di strada, le mostre dei Presepi e il presepe vivente, il village enogastronomico ed artigianale, Alcamo Wine Fest e tanto altro ancora. Le bellissime luminarie in centro storico e in altri punti della Città, insieme al tradizionale Albero in piazza Ciullo contribuiranno ad allietare l’atmosfera natalizia.

Un’organizzazione che coinvolge la Pro Loco Città di Alcamo, l’associazione STS e tante associazioni del territorio, con eventi di punta di grande attrattiva: il 13, 19 ed il 22 dicembre i concerti del Brass Group, all’auditorium della Cittadella dei Giovani; il 21 dicembre ALCAMO WINE FEST al Castello dei Conti di Modica, a cura di Gambero Rosso, a partire dalle 19; il 28 dicembre il concerto Gospel “Voci di gioia” alle 20.30 presso la Chiesa del Rosario, e a seguire in piazza Ciullo alle 22.00 il Concerto QPGA Tributo a Claudio Baglioni; il 4 gennaio, alle 21.00 al teatro Cielo d’Alcamo, il “Concerto Italiano” di Luciana Di Bella; e il Capodanno in piazza Ciullo con cabaret, musica live e DJset.

“Un palinsesto natalizio che, grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio, coinvolge tutta la città allo scopo di creare condivisione ed armonia – dice l’assessore alla cultura e allo spettacolo Donatella Bonanno. Abbiamo programmato molti eventi per i bambini anche in un’ottica solidale ed inclusiva ed abbiamo voluto animare la Biblioteca Civica, perché diventi un vero e proprio centro aggregativo”. “Un programma che riguarda il centro storico e tanti altri punti della Città, concerti, spettacoli, appuntamenti tradizionali come la Casa di Babbo Natale che, ogni anno, attrae sempre più bambini insieme alle famiglie – dichiara il Sindaco Domenico Surdi. Quest’anno, il 21 dicembre, proprio durante il periodo delle feste, avremo un evento di punta dedicato al nostro vino, organizzato dalla rinomata rivista Gambero Rosso. Si tratta di una partnership che dimostra che abbiamo lavorato bene, certi che la valorizzazione delle realtà produttive insieme alle bellezze paesaggistiche ed architettoniche sia lo strumento privilegiato per la crescita e la visibilità del territorio”.

Per il programma: https://tiny.cc/alcamo