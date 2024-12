Al Cinema Golden il film “Il Marsala racconta”, storia del calcio in Città￼

Arriva sugli schermi il film “Il Marsala racconta”. Per la prima volta, per un evento dall’alto valore storico, Umberto Li Gioi e Nicola Donato hanno raccolto, in oltre due ore di immagini, i momenti salienti dei campionati disputati dallo Sport Club Marsala 1912 nell’arco di tempo che parte dal 1967 e arriva fino al 2000. Il film, che porta lo stesso titolo del romanzo di Umberto Li Gioi pubblicato due anni addietro e al quale è liberamente ispirato, rappresenta una novità per la Città e la sua storia calcistica. Gli spettatori potranno ammirare rarissimi spezzoni d’epoca, girati in 8 mm, di partite leggendarie.

Fra tutte quella disputata alla Favorita di Palermo il 2 giugno del 1968 tra il Marsala e l’Acquapozzillo Acireale, che consentì agli azzurri di Vasco Lenzi di essere promossi in serie C. Attraverso tutta una serie di fotografie, interviste di ieri e di oggi, resoconti giornalistici e soprattutto video, sarà inoltre possibile rivivere, in un emozionante viaggio nel tempo, atmosfere d’una volta e rivedere personaggi che hanno contribuito a rendere grande il Marsala. L’evento è in programma martedì 17 dicembre alle ore 20,45 presso il Cinema Golden, a Marsala. Il prezzo del biglietto è fissato in soli 2 euro. La prevendita è già in corso presso la DNT di Nicola Donato, sita in via Sibilla 12, sempre a Marsala. I biglietti saranno disponibili anche la sera dell’evento al botteghino del Golden, fino a esaurimento dei posti disponibili.