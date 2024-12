A 11 anni sbarca da sola a Lampedusa: “Eravamo in 45, tutti finiti in fondo al mare”

Una bambina è arrivata tutta sola dalle coste della Tunisia, su un barchino, a Lampedusa. Ha appena 11 anni ed è stata tratta in salvo dai soccorritori. La piccola, partita da Sfax, sembra sia di origine della Sierra Leone. Ma su quella barca non era da sola ed è qui l’aspetto più drammatico di tutta la vicenda: sarebbe l’unica sopravvissuta del naufragio di una barca in metallo verificatosi tre giorni fa. Erano in 45. La piccola racconta: “Siamo partiti 4 o 5 giorni fa da Sfax e tre giorni fa per pioggia e vento la barca è affondata.Siamo finiti in mare. Vicino a me sono rimasti due ragazzi, poi dopo 2 giorni non li ho più visti, il mare li ha allontanati. C’era anche mio fratello fra loro, mio padre invece è ancora a Sfax, stava cercando anche lui di partire”.

“Sapevamo di un barchino in difficoltà quando improvvisamente dal mare uno dei nostri ha sentito urlare e piangere. Sembrava impossibile, ma abbiamo fermato subito le macchine, per capire cosa stesse succedendo. Abbiamo messo subito in acqua il gommone – spiegano i soccorritori -. Erano le 3.20. A quell’ora il Mediterraneo è una massa nera che si incolla al cielo altrettanto scuro. Sono state le urla a guidarci”. Per fortuna adesso la coraggiosa migrante è sana e salva.