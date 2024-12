Diffamò il poliziotto che non si occupò delle indagini di Denise Pipitone, l’ex pm Angioni condannata

Sembra concludersi la vicenda legata all’ex pm che ha indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone, Maria Angioni. Il giudice monocratico del Tribunale di Marsala, Bruno Vivona l’ha condannata a 4 mesi di reclusione per diffamazione nei confronti di un ex ispettore di polizia, Vincenzo Tumbiolo, in passato in servizio al Commissariato di Mazara del Vallo proprio l’anno in cui la piccola svanì nel nulla da Mazara, il 1° settembre del 2004. Maria Angioni è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e ad un risarcimento danni stimato in 3 mila euro in favore dell’ex poliziotto che nel processo si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Giuseppe De Luca del foro di Trapani.

Nello specifico Angioni venne denunciata per aver dichiarato durante la trasmissione Mattino 5, il 27 maggio 2021, che l’ispettore Tumbiolo nell’ambito delle ricerche di Denise Pipitone sarebbe stato uno degli uomini delle forze dell’ordine che il giorno della scomparsa si recarono nell’immobile dove abitava Anna Corona, sbagliando però appartamento. Però dagli atti, risulta che l’ispettore Tumbiolo, il giorno della scomparsa di Denise, era stato sospeso dal servizio dal luglio 2002 al 2 febbraio 2005, in seguito ad una misura cautelare emessa nell’ambito di un’indagine della quale era titolare proprio la dottoressa Angioni, per poi essere assolto con sentenza definitiva per quei fatti. Alcuni mesi fa, la stessa Angioni in aula ha affermato di avere fatto confusione ed essere stata indotta in errore da quanto aveva letto sul web, chiedendo formalmente scusa al poliziotto per l’errore commesso nel corso delle sue dichiarazioni televisive. La frase pronunciata in tv, però, è stata giudicata come offensiva e lesiva dell’ex agente.