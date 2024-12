Aronica vicino all’esonero, Ezio Capuano vicino al Trapani Calcio

Sembra vicino l’esonero di Mister Aronica nella panchina del Trapani 1905 anche se nell’ultima gara, per vicissitudini legate all’arbitraggio, il Presidente Valerio Antonini avesse fatto intendere che la colpa della sconfitta non era dell’allenatore. In lizza per ora c’è il possibile ritorno di Ezio Capuano a distanza di 25 anni dalla prima volta. Pare che le parti abbiano raggiunto l’intesa economica e temporale con Capuano che è già in viaggio per raggiungere la città di Trapani. Capuano – conosciuto per il suo carattere irruente – quindi potrebbe essere il nuovo tecnico che guiderà i granata già nella gara contro la Casertana.