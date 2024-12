Volley: netto 3 a 0 del Mazara contro Monreale

Pronto riscatto delle ragazze della Vigor Mazara, società di Pallavolo che sabato con una prestazione molto attenta e volitiva hanno vinto con un netto 3/0 a Monreale riscattando la sciagurata sconfitta in casa contro il Marsala Volley nel Campionato di serie C. La squadra di Isoldi e Giacalone è partita subito aggredendo gli avversari vincendo il primo set con il punteggio di 25/13, ha continuato bene anche nel secondo set vinto per 25/16 , calando un po nel terzo che comunque è stato vinto per 25/20. Con questa vittoria le mazaresi sono a quota 8 punti in classifica in una posizione di relativa tranquillità e si preparano ad affrontare domenica prossima in casa la capolista Autosystem Palermo.