“A Trapani finti volontari Ail vendono stelle di Natale, fate attenzione”

Mettere in atto una truffa a spese dei malati di cancro e leucemia. E’ quello che è accaduto a Trapani, dove i volontari Ail, quelli veri, hanno denunciato che sedicenti loro colleghi abbiano finto di vendere stelle di Natale, come nella nota iniziativa che da anni l’Associazione Italiana contro leucemie-linfomi e mieloma realizza nelle piazze d’Italia.

“Siamo costretti a mettervi in guardia – scrivono i volontari Ail – da persone che spacciandosi per volontari Ail, vendono stelle di Natale il cui ricavato non va alla ricerca delle malattie oncoematologiche, ma in tasca di persone che vi stanno truffando. Siamo arrabbiati e amareggiati, ma la cosa più importante per noi è riuscire ad informare tutti voi che ogni anno con amore donate per dare speranza ai vostri cari e non. Ci raccomandiamo di fidarvi solo dei nostri volontari che riconoscerete perché indossano pettorine, foulard, felpa e tesserino Ail”. La vera vendita infatti, a Trapani si è svolta questo fine settimana in piazza Vittorio Veneto. A Marsala, ad esempio, si è svolta in Piazza Loggia.

Il prezzo di una stella di natale Ail è di 13 euro e andrà alla ricerca.