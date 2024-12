Il sindaco di Marsala nomina un nuovo portavoce: è Gianpaolo Abrignani

Il giovane avvocato Gianpaolo Abrignani è il nuovo portavoce del sindaco di Marsala Massimo Grillo. Sostituirà il precedente Renato Polizzi nel ruolo, dopo che quest’ultimo ha abbondato per sopraggiunti impegni di lavoro in un’altra città. Nel comunicato stampa del Comune si legge: “Come nel caso della recente nomina del dottor Peppino Briuccia, si tratta di un mero avvicendamento tra professionisti che dunque non comporta nessuna spesa aggiuntiva per le casse comunali”. In realtà appunto, si parla di spese aggiuntive, perchè il ruolo di portavoce aveva un compenso mensile come si evinceva dalle determine pubblicate sull’albo pretorio del sito del Comune di Marsala. Tra gli organizzatori di vari eventi in Città e in alcuni locali, Abrignani era – secondo quanto si evince dal suo profilo Facebook – un fervido sostenitori dell’Amministrazione Grillo sin dai tempi della sua candidatura oltre che vicino al consigliere comunale Piero Cavasino candidato con la lista a sostegno del primo cittadino “Liberi”. Cavasino che, c’è da dire, negli ultimi tempi in Consiglio comunale ha preso più volte posizioni comunque libere e contrarie anche alla stessa maggioranza grilliana.