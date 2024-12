Il tocco creativo degli hair stylist trapanesi ad X Factor

Parrucchieri di Trapani e Marsala hanno partecipato ad X Factor per dare un tocco glamour alla finale di uno dei talent show più famosi della televisione andato in onda su Sky e in streaming su Now tv. I professionisti dei capelli Coppola Parrucchieri sono stati Official Hair Stylist insieme a Wella Professionals di X Factor. “Partecipare a questa edizione di X Factor è stata un’esperienza straordinaria. Ho avuto l’opportunità di vivere da vicino il fermento creativo e la passione che permeano il mondo della musica. – dichiarano gli hair stylist trapanesi –. Le ispirazioni che mi arrivano dai backstage si trasformano poi in idee nuove, che mi permettono di offrire alle clienti del salone esperienze uniche, valorizzando ogni giorno la loro bellezza“.

Il team ha avuto lo scopo di esaltare l’autenticità e le peculiarità di ciascun concorrente di questa edizione di #XF2024, che permetterà loro di affermare la propria cifra stilistica sia attraverso le loro performance, sia con le loro chiome, soprattutto – come si vede in foto – di curare ed esaltare tutta la bellezza afro della vincitrice, Mimì Caruso.