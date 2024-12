Ancora pioggia nel trapanese: confermata l’allerta gialla per martedì 10 dicembre

Continua il maltempo in Sicilia Occidentale. Anche la giornata di martedì 10 dicembre sarà caratterizzata, come quelle precedenti, da precipitazioni sparse, pure a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Alla luce di ciò, la Protezione Civile Regionale ha confermato l’allerta gialla per la provincia di Trapani.

Le piogge non mancheranno, comunque, anche nel resto della Sicilia: in particolare, saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Stabili le temperature, mentre i venti saranno localmente forti da ovest.