Volley femminile, l’Enodoro Marsala vince in trasferta

Getta il cuore oltre l’ostacolo l’Enodoro Marsala Volley di Coach Lucio Tomasella che nella sfida contro il Castellana Grotte, valido per la nona giornata del girone D del Campionato serie B1 di Volley femminile, conquista, dopo cinque appassionanti set, due dei tre punti disponibili vincendo un match difficile.

Adesso un’altra trasferta insidiosa attende capitan Varaldo e compagne, un altro derby siciliano stavolta contro l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva. Un match difficile che la EnoDoro Marsala Volley dovrà affrontare con lo stesso carattere con cui ha fronteggiato il Castellana Grotte, con determinazione e consapevolezza dei propri mezzi, unica strada per giungere al termine del girone di andata in una più consona posizione in classifica.