Uso del defibrillatore, un corso all’Istituto Divina Provvidenza di Marsala con il Rotary

Il recente corso di Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) organizzato dal Rotary Club Marsala presso l’Istituto Salesiano “Divina Provvidenza” ha rappresentato un’importante occasione di formazione e collaborazione. L’evento ha visto la partecipazione attiva dei formatori e degli istruttori sportivi dell’oratorio salesiano e di alcuni insegnanti di educazione motoria. Durante il corso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere le tecniche fondamentali di rianimazione cardiopolmonare, di uso del defibrillatore automatico esterno (DAE) e di disostruzione delle vie aeree. Le sessioni teoriche e pratiche, condotte dagli istruttori certificati Riccardo Lembo, Simonetta Alagna e Nino Guercio, hanno permesso ai partecipanti di acquisire competenze cruciali per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Il Presidente del Rotary Marsala Andrea Aldo Galileo ed il Segretario Antonino De Vita hanno dato il via al corso ed hanno ricordato che l’iniziativa si inserisce nel progetto “Marsala, Città Cardioprotetta” che mira a sensibilizzazione la cittadinanza sulla necessità di un pronto intervento nei casi di arresto cardiaco e di soffocamento nonché tende a formare più soccorritori possibile sulle tecniche di primo soccorso, rianimazione e disostruzione delle vie aeree.