Salemi, degrado nella Casa di Riposo San Gaetano: quali soluzioni?

Il destino della Casa di Riposo «San Gaetano» di Salemi, un tempo fiore all’occhiello della comunità, oggi si intreccia con il degrado e l’abbandono, sollevando interrogativi e preoccupazioni. L’immobile, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani, versa ormai in condizioni di vandalismo e incuria, un segnale tangibile di come la situazione sia sfuggita di mano a tutti i livelli. Nonostante gli appelli e gli incontri degli anni scorsi con i vertici dell’Assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali, il quadro non è cambiato. Secondo quanto afferma il Consigliere comunale della Città di Salemi Dario Verde, la Regione non ha sbloccato l’iter per la nomina del consiglio di amministrazione della struttura, lasciando la gestione nelle mani di un commissario straordinario di nomina regionale. Questo, attraverso un proprio atto, avrebbe modificato lo statuto dell’ente, escludendo di fatto il Comune dalla gestione della struttura.

Il problema della “Concezione” e i rischi per la comunità

Oltre alla «San Gaetano», un altro immobile nel cuore del centro storico di Salemi, noto come la “Concezione”, alimenta ulteriori preoccupazioni. Situato di fronte all’ex collegio dei Gesuiti, l’edificio, formalmente di proprietà dell’Ipab, si trova in uno stato di abbandono e pericolo per la pubblica incolumità. Una situazione che richiede un intervento immediato per evitare ulteriori rischi. Alla luce di questa situazione, l’esponente Verde si chiede all’Amministrazione comunale di fornire chiarezza e delineare le possibili azioni per il futuro. In particolare:

Modifiche statutarie: Il Comune è stato informato dal commissario straordinario della Ipab circa eventuali cambiamenti statutari che lo escluderebbero dalla gestione? Rilancio della «San Gaetano»: Quali strategie intende adottare l’amministrazione per ridare vita alla Casa di Riposo, restituendole il ruolo centrale che aveva nella comunità? Acquisizione e riutilizzo a fini sociali: Esiste la possibilità di avviare un processo per acquisire l’immobile della «San Gaetano» e della “Concezione”, destinandoli a usi pubblici e sociali? Un progetto che, oltre a rispondere ai bisogni di giovani e famiglie, potrebbe rappresentare un’opportunità per creare decine di posti di lavoro.

Un appello per il futuro

“La comunità di Salemi non può permettere che un patrimonio così significativo venga dimenticato o lasciato al degrado. La rinascita della Casa di Riposo «San Gaetano» e il recupero della “Concezione” non solo ridarebbero dignità a questi luoghi, ma rappresenterebbero un segnale di impegno verso il benessere collettivo e il rilancio sociale ed economico della città. Ora, la palla passa all’Amministrazione comunale, chiamata a trasformare le preoccupazioni in azioni concrete”, afferma nell’interrogazione il consigliere.