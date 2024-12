Libero Consorzio di Trapani, iniziati i lavori sulla SP 33 a Calatafimi

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani guidato da Maria Concetta Antinoro risulta beneficiario di numerosi finanziamenti per interventi in edilizia scolastica e viabilità, derivanti da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché fondi ministeriali e regionali.



In particolare, in ambito della viabilità, l’Ing. Falzone, coadiuvato dall’Ing.

Patrizia Murana nella qualità di RUP dell’intervento, ha reso noto che in data

05/12/2024 hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la

SP33 di Fiumefreddo, ricadente nel Comune di Calatafimi Segesta.



I lavori sono finalizzati ad eliminare condizioni di dissesto della strada, finanziati

dalla Protezione Civile Nazionale, per il tramite della Protezione Civile Regionale, nella qualità di soggetto attuatore, con i fondi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558 del

15/11/2018 e successiva O.C.D.P.C. n. 857 per garantire primi interventi di

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio di alcune regioni d’Italia, tra cui la Sicilia, per un importo complessivo di € 5.060.000,00 di cui € 660.000,00 a carico del LCC di Trapani.

I Lavori sono stati affidati alla Ditta appaltatrice Consorzio Stabile Medil Società

Consortile per azione, a mezzo della consorziata esecutrice Costruzioni Piveco srl, che dovranno completare i lavori con ultimazione prevista al 06/05/2026, sulla base della progettazione svolta da professionisti esterni, a cui è stato affidato l’incarico da parte del D.R.P.C. nella qualità di soggetto attuatore.

Le attività degli uffici procedono con affidamenti e progettazione in corso su

altre rilevanti strade di collegamento del territorio, su cui si forniranno a breve relativi aggiornamenti.

Tali strade rivestono una certa rilevanza sul territorio provinciale, la prima

perché una importante strada di penetrazione agricola ma consente anche il

collegamento tra il centro abitato la SS119 e l’area industriale del Fegotto.

Questi interventi non sono miglioreranno la sicurezza e la viabilità ma

contribuiranno anche a stimolare anche l’economia provinciale e non solo.