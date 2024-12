Campobello: l’opposizione incalza il sindaco su bonifica a Tre Fontane e navetta

La squadra dell’opposizione del Comune di Campobello di Mazara, nella giornata del 5 dicembre, ha presentato due atti distinti per affrontare questioni di grande rilevanza per il territorio: la bonifica dell’arenile di Tre Fontane e l’istituzione di un servizio navetta annuale. Con un’interrogazione ufficiale, i consiglieri chiedono chiarimenti al sindaco sul mancato avvio della bonifica dell’arenile di Tre Fontane. A un mese dal comunicato in cui l’Amministrazione dichiarava di aver avviato le procedure necessarie, l’opposizione evidenzia come non vi sia ancora alcuna traccia concreta dell’intervento promesso. Una situazione che, secondo i firmatari, richiede risposte urgenti e trasparenti da parte del primo cittadino. A sostenere le iniziative sono i consiglieri Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni. Con questi atti, l’opposizione sottolinea il proprio impegno nel sollecitare l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione a fornire risposte concrete e a mettere in atto azioni necessarie per il bene della comunità.

Mozione per il servizio navetta tra Campobello e le frazioni

Parallelamente, con una mozione indirizzata al Consiglio Comunale, l’opposizione propone di impegnare il sindaco a trovare le risorse necessarie per ripristinare il servizio navetta annuale. Questo collegamento, che in passato ha unito Campobello di Mazara alle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, è considerato un servizio essenziale e molto apprezzato dalla comunità. La richiesta è volta a garantire continuità e accessibilità ai trasporti, migliorando così la qualità della vita per i cittadini residenti nelle frazioni e nel centro cittadino.

(foto di repertorio)