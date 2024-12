Calatafimi Segesta si appresenta a vivere un grande Natale

Calatafimi Segesta si appresta a vivere un Natale eccezionale ancora una volta con 2 associazioni del territorio con cui l’Amministrazione comunale ha firmato un Patto di Collaborazione ovvero Associazione “Calatafimi E'” e “Cavalieri 360 Aps”, oltre alla Proloco, la Chiesa locale, la scuola F. Vivona e altre associazioni di volontariato. In particolare “Calatafimi E'” realizzerà nel quartiere Ficareddi il pluripremiato Presepe Vivente dove oltre 200 figuranti che, insieme con gli animali e ogni sorta di antico mestiere, renderanno la visita ammaliante; ed in effetti lo stesso Presidente della Regione siciliana, Schifani, lo scorso anno ha utilizzato le immagini e la location di Calatafimi per la promozione dei presepi viventi Siciliani. Le date sono 26, 28 e 29 dicembre poi 4, 5 e 6 gennaio dalle 16.30 alle 21.

A questo si aggiunge “Il villaggio degli Elfi”, la casa di Babbo Natale e il parco delle fiabe, evento giunto alla settima edizione ed è organizzato dall’associazione “Cavalieri 360 Aps” la quale coinvolge le famiglie degli associati e conta circa 150 raffiguranti . Il villaggio è immerso nella natura in un parco urbano alberato (Peppino Impastato) dove troverete le caratteristiche casette in legno e i rispettivi abitanti Elfi intenti nel loro quotidiano lavoro. Ad accogliere i visitatori ci saranno: l’elfo truccatore, l’elfo taglialegna, l’elfo postino (dove ogni bimbo potrà personalmente scrivere ed inviare la propria letterina), la famosa Locanda dell’elfo con la sua prelibatissima zuppa Magica e non poteva mancare l’elfo regalino alle prese con i regali dei vostri bambini. Continuando il percorso vi condurrà nella grande casa di Babbo Natale. Le date del villaggio degli Elfi e Babbo Natale 8, 15, 22, 26, 28 e 29 dicembre e poi ancora il 5 e 6 Gennaio ore 16:00/21:30.

Da vivere inoltre la suggestiva fiaccolata nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, ovvero alle 4 del mattino del giorno dell’ Immacolata, la processione della Immacolatedda notturna per le vie del paese, dove centinaia di bambini e grandi inneggiano alla Madonna con le fiaccole accese ad illuminare la notte in una tradizione ormai secolare e unica. Si aggiungeranno anche altri eventi a cura del settore turistico quali mercatini di Natale, gonfiabili per i bambini, Street Band, un percorso meraviglioso di presepi della tradizione cristiana a cura della Pro Loco, la visita del museo del Carretto del Ceto Cavallari con il presepe in Carretto per la prima volta al teatro Cavallotti aperto eccezionalmente al pubblico dopo 60 anni, eventi della Chiesa locale e concerti per rendere il tutto attrattivo e speciale. Aperture straordinarie e laboratori per bambini anche al Parco Archeologico di Segesta in abbinamento agli eventi cittadini.