Trapani, incendio doloso all’ex “Casa della Fanciulla” in pieno centro storico

Stanotte, 7 dicembre, grande apprensione per un incendio probabilmente doloso presso l’ex “Casa della Fanciulla” in Largo Martiri della Libertà, pieno centro storico di Trapani. L’immobile, di proprietà della Regione Siciliana, ha riportato notevoli danni con crolli interni. Complicate le operazioni di spegnimento, a causa delle strade strette e della difficoltà nel raggiungere la struttura.

“Ringrazio gli Agenti della Volante ed i Vigili del Fuoco per l’ottimo lavoro svolto, che ha evitato conseguenze peggiori. Siamo andati via attorno alle 2 della notte, una volta spente le fiamme, che erano davvero intense” ha affermato l’assessore Emanuele Barbara.

Stamani, il sindaco ha rappresentato al competente ente regionale l’assoluta necessità di intervenire con urgenza con bonifica dei luoghi e messa in sicurezza dello stabile.