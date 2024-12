Marsala, ancora sequestri di motorini da parte dei Vigili Urbani

Non solo nel versante sud di Marsala, ma anche in pieno centro urbano si è proceduto al sequestro di motorini senza targa. Lo riferisce il Comando della Polizia Municipale, al termine di un’altra settimana di

controllo del territorio che ha portato al fermo dei mezzi a due ruote non idonei a circolare su strada. In totale, sono stati circa 20 i motorini – taluni senza assicurazione – intercettati in via Ernesto Del Giudice (lì ha sede il Comando) e in prossimità di via D. Alighieri, G. Anca Omodei e Mergellina, nonché nelle contrade Ciavolo e ancora a Strasatti.

Con questa nuova operazione della Polizia Municipale, sono oltre 100 i

ciclomotori sequestrati e affidati ad un centro di rottamazione autorizzato.