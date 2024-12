Ad Alcamo iniziati i controlli sugli abusivi del servizio idrico

In queste ore il Comune di Alcamo ha avviato un’attività capillare per individuare gli utilizzatori abusivi del servizio idrico integrato. Si tratta principalmente di utenze in precedenza allacciate all’EAS che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione con il Comune di Alcamo nonostante reiterati inviti bonari; al riguardo si ricorda che il termine di scadenza era fissato al 30 giugno.

“Le operazioni sono state condotte in C/da Foggia Molinello da una unità operativa formata dalla sez tributaria della nostra polizia municipale, dal personale del servizio contabilità acquedotto e del servizio acquedotto. Su 14 utenze soggette a controllo, 6 sono risultate abusive, quindi con una percentuale pari al 42% – dichiara l’assessore al servizio idrico integrato Vittorio Ferro -. Nei prossimi giorni si proseguirà con i controlli sia nella medesima zona che nelle altre zone servite dall’acquedotto. Il nostro invito è quello di provvedere alla regolarizzazione spontanea delle posizioni abusive, onde evitare pesanti sanzioni poiché la nostra missione è quella seppur di sanzionare, di evitare disparità di trattamento degli utenti serviti e garantire la sostenibilità economica del servizio“.

Gli uffici del servizio contabilità acquedotto presso P.zza Escriva sono a disposizione previo appuntamento telefonando al n 0924 /590464 o al numero Whatsapp : 3387300854. O scrivendo una mail acquedotto@comune.alcamo.tp.it. Link a mycalendar per scegliere autonomamente il giorno e l’orario dell’appuntamento in base alla disponibilità: https://cup.comune.alcamo.tp.it/#/login