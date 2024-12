Il progetto dell’Agrario di Marsala: la vendemmia 2024

Dopo il prestigioso riconoscimento ottenuto quest’anno al Vinitaly, in occasione dell’ 8° Concorso Enologico degli Istituti Agrari d’Italia, l’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala, ha intrapreso un nuovo progetto di valorizzazione delle proprie produzioni. Il progetto vede protagonisti gli alunni della classe quinta ad indirizzo viticolo ed enologico e quelli del corso di specializzazione enotecnica che, divisi in gruppi, avranno la responsabilità di seguire e di portare a termine le diverse prove di vinificazione, sotto la guida costante dei propri docenti e con la proficua collaborazione dell’enologo Salvatore Martinico, professionista affermato sul territorio e consulente di prestigiose cantine siciliane.

Il progetto scolastico ha visto impegnati gli alunni già nella seconda decade di agosto, con il monitoraggio della maturazione delle uve dei vigneti del Podere Badia, l’azienda agraria dell’Istituto Damiani. Le cultivar autoctone siciliane utilizzate nel programma sono state il Grillo, lo Zibibbo il Nocera e il Nerello mascalese. Le uve sono state raccolte manualmente e trasportate in cassette presso la moderna cantina sperimentale Dalmasso dell’IRVO. Ogni gruppo di alunni, sotto la guida costante dei docenti e con la supervisione dell’enologo Salvatore Martinico, ha seguito tutti lavori in cantina. In particolare, due diverse vinificazioni in bianco per le uve Grillo e Zibibbo, una vinificazione in rosato per la produzione di una base spumante di Nerello mascalese e infine una vinificazione in rosso per la produzione del Nocera. Gli alunni durante il periodo vendemmiale hanno avuto la possibilità di analizzare i mosti e successivamente anche i vini utilizzando il moderno laboratorio enologico dello stesso istituto. Nei mesi successivi sono state organizzate periodicamente delle degustazioni, in modo da far conoscere agli alunni le fasi evolutive dei vini e le tecniche di affinamento degli stessi. Le attività in cantina continueranno costantemente e si concluderanno a fine anno scolastico con la fase dell’imbottigliamento dei singoli vini. Gli alunni impegnati in questa affascinante esperienza saranno protagonisti nella presentazione dei vini da loro prodotti, durante le manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico presso l’Istituto Damiani.