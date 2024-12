“Tra le onde”, il nuovo brano de Il Volo. VIDEO

Dopo la release di ‘Ad Astra’ (International Edition) – la nuova versione internazionale dell’ultimo progetto discografico, arricchita da cinque nuove tracce tra cui Capolavoro (English Version) –il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble annuncia ‘Tra le onde‘, il nuovo singolo disponibile dal 6 dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy.

E dopo il successo degli straordinari live – molti dei quali sold out – nelle principali capitali europee, a gennaio 2025 è in partenza Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, il tour nei palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners, dove risuoneranno Tra le onde e tutti i brani di Ad Astra (International Edition). Tra le date, immancabile la tappa in Sicilia in programma a Messina il 26 gennaio 2025 al Palarescifina. I biglietti per la data sono disponibili sul sito puntoeacapo.uno, sui circuiti e nei punti vendita abituali.