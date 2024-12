Il dottor Morana per i suoi 80 anni dona all’Inam di Marsala un ecocardiografo￼

In occasione del compimento del suo 80° compleanno, il dottor Benedetto Morana, fondatore della nota casa di cura, ha voluto realizzare un’iniziativa fortemente sociale e solidale che è legata anche alla sua attività pluridecennale di medico e di operatore nel campo sanitario nella sua città, Marsala. “Da piccolo ero un ragazzino che proveniva da una famiglia molto povera, tanto che ho dovuto fare per 3 anni il contadino perchè non c’era la possibilità economica di studiare; io però ho costretto i miei genitori a mandarmi a scuola – racconta il dottor Morana -. Soffrivo però spesso di mal di denti, forse perchè ero denutrito, e allora andavo alla mutua dove in 5 anni ho asportato 15 denti anche se probabilmente non c’era bisogno. Infatti all’epoca, invece di attuare una medicina conservativa, i denti si asportavano, alcuni cariati ma altri ancora buoni da salvare. Se avessi avuto la possibilità di rivolgermi alle strutture sanitarie adeguate possibilmente avrei ancora i miei denti. E allora ho pensato che, visto che per i miei 80 anni la vita mi ha dato più di quanto io abbia sognato, ho voluto fare beneficienza con una donazione alla mia gente”.

E da qui la cerimonia di consegna presso l’Asp di Piazza F. Pizzo, ex Inam, di un ecocardiografo, nella speranza, come afferma Morana, “… che chi non ha la possibilità economica di curarsi andando in studi privati o di spostarsi per fare questi esami più approfonditi, può farlo presso la locale Asp”. Alla consegna dell’ecocardiografo erano presenti il direttore generale dell’Azienda Sanitaria provinciale Ferdinando Croce, il dirigente del Poliambulatorio di Marsala Rino Ferrari e diversi medici e dirigenti del settore sanitario. Lo strumento medico sarà in funzione nel reparto di Cardiologia dell’ex Inam dove operano la dottoressa Ingianni e i medici Orlando e Ilari.