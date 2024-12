Marsala: un intenso Alessandro Haber riporta in scena “La coscienza di Zeno”

Abito grigio, barba lunga e bastone in mano. Si presenta così al pubblico del Teatro Impero di Marsala Alessandro Haber, corpo e voce di Zeno Cosini nello spettacolo tratto dal celebre romanzo di Italo Svevo, “La coscienza di Zeno”. Un’atmosfera monocromatica, a sottolineare una vera rievocazione delle vicende del protagonista, che solo in poche scene acquista dei colori. Una scenografia essenziale, composta soltanto da sedie, che cambiano posizione ed utilizzo in base alla successione delle scene e accompagnate dalle immagini proiettate a rievocare luoghi e momenti della storia. Zeno di Haber, rivive i momenti importanti della sua vita, come un regista, una voce fuori campo, mentre dirige i co-protagonisti della sua vita, ma in alcuni casi va a rivivere il momento in prima persona, dialogando con fine ironia con i vari personaggi, compreso un giovane se stesso. Un atto unico, fluido, scorrevole e con tratti ironici, condotto senza mai staccarsi dal dramma dell’uomo e rispettando il romanzo di Svevo. Attento e partecipe il pubblico, che alla fine ha regalato un lungo applauso al protagonista e al resto del cast.

(foto di Giuseppe Farina)