Marsala, gli alunni di Strasatti non vanno a teatro: mancano gli scuolabus

Stamattina, venerdì 6 dicembre, i bambini delle elementari e ragazzi delle medie di Marsala parteciperanno a uno spettacolo al teatro Impero dal titolo “Il Mio Nome è Mai Più“. Solamente i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie di Strasatti non parteciperanno perché non ci sono scuolabus che li prendono, li accompagnano a Marsala e li riportano nei loro siti scolastici”. E’ quanto afferma la referente dei genitori della Scuola “Alcide De Gasperi-De Vita di Strasatti”, Antonella Morsello.

“Una amministrazione comunale pessima compresa da sindaco, giunta, assessori, tutti in consiglio comunale e Marsala Schola ( il carrozzone…) – prosegue una nota pubblica -. È davvero inaccettabile che ancora nel 2024 la scuola venga penalizzata in questo modo. È un diritto di tutti poter partecipare e se non si sa amministrare e organizzare e pianificare non resta altro che dimettersi tutti.”