Federalberghi e Strutture Turistiche Marsala: “Le nostre proposte sulla destinazione dell’imposta di Soggiorno”

In riferimento alla deliberazione del 18 ottobre scorso sulla proposta di aumento dell’imposta di soggiorno, Federalberghi e l’Associazione Strutture Turistiche Marsala, in rappresentanza di alberghi e strutture extralberghiere, esprimono il loro sostegno all’obiettivo di incrementare gli introiti per migliorare i servizi turistici. Tuttavia, avanzano alcune richieste e proposte per garantire una gestione più efficace e mirata delle risorse. Federalberghi e l’Associazione Strutture Turistiche Marsala ribadiscono la loro disponibilità a collaborare con il Comune per ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare l’accoglienza turistica. Il loro obiettivo è quello di garantire un equilibrio tra le esigenze del territorio e quelle delle strutture ricettive, puntando a un turismo di qualità e sostenibile.

Destinazione delle Entrate

Le due associazioni suggeriscono che i fondi raccolti tramite l’imposta di soggiorno siano così ripartiti:

12% per eventi turistici: Organizzazione di eventi che attirino un vasto pubblico e incrementino l’attrattiva del territorio. 45% per la promozione: Campagne di digital marketing su piattaforme come Google e Meta.

Pubblicità su riviste di viaggio.

Contributo al Distretto Turistico Sicilia Occidentale, che per il 2024 richiede una quota di 37.000 €, rispetto ai 65.000 € del 2023, con un aumento previsto a 53.000 € nel 2025.

15% per il potenziamento dei trasporti: Migliorare i collegamenti, in particolare nei mesi estivi, nelle aree a maggiore afflusso turistico.

25% per il decoro urbano:

Manutenzione e valorizzazione delle aree turistiche chiave, come il centro storico, il litorale sud e Stagnone.

Pulizia delle spiagge e delle strade che collegano i principali hotel e raggruppamenti di B&B con oltre 40 camere nel raggio di 1 km.

3% come rimborso alle strutture ricettive: Copertura parziale delle spese di gestione, poiché gran parte dei pagamenti dell’imposta avviene tramite carta.

Richieste per una Gestione Equa e Efficiente

Le associazioni chiedono inoltre: