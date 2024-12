Bica: “Il dialogo all’interno di Fratelli d’Italia a Marsala è stato difficile”￼

L’inaugurazione della nuova segreteria politica e la scelta di collocarla a Marsala, lascia intendere che il partito di Fratelli d’Italia e in modo particolare il deputato regionale Giuseppe Bica, guardano con attenzione alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella città lilybetana. Il rappresentante dell’attività politica dell’onorevole sarà Salvatore Di Girolamo, ex consigliere comunale e provinciale. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente del Circolo Michele Debonis, una delegazione di ProgettiAmo Marsala guidata dal responsabile locale Paolo Ruggieri assieme al consigliere comunale Piergiorgio Giacalone. All’inaugurazione c’era anche l’ex deputato regionale Livio Marrocco. Al termine è arrivato pure l’assessore Ignazio Bilardello, scusandosi per il ritardo.

Onorevole Bica, la sua presenza a Capo Boeo vuole dare un segnale…

Specifico che per me si tratta di essere vicino al territorio, stimolandone il dibattito politico. Periodicamente, spero settimanalmente, sarò presente per incontrare tutte le realtà produttive cittadine.

Non si può negare che all’interno del suo partito vi sono posizioni diverse che hanno portato anche a divisioni interne.

Non sono come quelli che si nascondono dietro un linguaggio politichese, intanto nei 10 mesi che sono trascors al mio insedimento all’Ars, ho cercato di incontrare i dirigenti del Circolo Fdl di Marsala, sembra difficile eppure non ci sono riuscito. A volte dubito anche che il Circolo marsalese abbia un’attività politica.

Onorevole Bica, però siete presenti anche in Consiglio comunale con due consiglieri e rappresentanti da ben due assessori nella Giunta Grillo…

Devo dire che trovo difficoltà ad interloquire con i nostri rappresentanti istituzionali. Certo, continuerò nell’interesse della città ed anche per il ruolo che occupo all’Ars, a fare sintesi tramite il dialogo e l’unità nel partito.

A proposito di Fratelli d’Italia, il sindaco Massimo Grillo alle scorse Europee fece un endorsement dichiarando di votare per Giorgia Meloni. Da allora si è sempre fatta più insistente la voce di un suo ingresso nel vostro partito. Lei che ne pensa?

Al mio amico Massimo Grillo dico che il suo ingresso non può essere condizionato da altre scelte che non siano legate alle idee espresse dal partito. In altri termini la candidatura a prossimo sindaco di Marsala dovrà essere espressione del centrodestra e condivisa dal mio partito.

Insomma, un modo per dire che Grillo può essere il benvenuto in Fdl ma la scelta del prossimo candidato sindaco passerà da tutta una serie di interlocuzioni tra i soggetti del centrodestra?

Esattamente, tra l’altro, e su questo ci sto lavorando, mi dicono che l’Amministrazione Grillo non goda di tantissimi gradimenti. Comunque vedremo tutti assieme.