Nocellara Fest, a Castelvetrano festa dell’olio dal 6 all’8 dicembre. Il programma

Si è tenuta alla presenza del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ed esponenti della civica amministrazione, presso Palazzo di Città a Castelvetrano, la conferenza stampa di presentazione del programma Nocellara Fest. L’evento, organizzato dall’Associazione HYPSAS, nei giorni 6-7-8 dicembre 2024 nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano, intende promuovere la conoscenza del patrimonio territoriale agricolo, paesaggistico e storico-artistico attraverso il prodotto Olio extravergine e Olive Nocellara del Belice. La manifestazione giunta alla seconda edizione è organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Comune di Castelvetrano.

Le tre giornate si articoleranno in vari momenti di attività e condivisione. Il programma si sviluppa tra seminari, convegni, attività per grandi e piccini. Nella giornata di domenica 8 dicembre ci sarà l’apertura del Natale castelvetranese con le prime attività natalizie che prenderanno il via proprio con il Nocellara Fest. Nella stessa giornata, oltre all’inaugurazione della Casa di Babbo Natale sarà possibile prendere parte allo spettacolo “Opera dei Pupi” della famiglia Argento di Palermo.

Alcuni degli eventi previsti in programma saranno a numero chiuso. Per tutti i dettagli www.nocellarafest.it

Il Programma

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2024

Ore 9:30 Sistema delle Piazze : Partenza bus turistico alla “Visita guidata in frantoio” e aziende agricole a cura degli studenti del Liceo Scientifico Statale “M.Cipolla”( per info e prenotazioni telefonare nel pomeriggio al n.329/9268534 Olga Di Stefano) Cooperativa Sociale “Rita Atria Libera Terra” C.da Seggio Torre;

Ore 10:00 Sede della Condotta Agraria di Via Bonsignore:

Seminario Tecnico Economico: Saluti Istituzionali

“PSR 2023/2027 – Analisi sulle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale in Sicilia”.

Saluti istituzionali

Intervengono per la Regione Sicilia Ass.to Agricoltura:

Dott.ssa Francesca Salomone – Dirigente Settore PRS Sicilia – Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani

Dott.Vito Giuseppe Falco – Dirigente Responsabile Agricoltura Trapani

Dott. Giuseppe Bivona – Responsabile della Condotta Agraria di Castelvetrano

Dott. Gianpiero Cappellino – Legale rappresentate della A.T.S. Club di Prodotto “Terre della Valle del Belìce”

Gaetano Pagliarello – Responsabile della O.P. “La Nocellara”

Ing. Gianbattista Quinci – Energia Italia s.r.l.

Presenta e modera Avv. Vincenzo Basile.

Servizio accoglienza a cura dell’Istituto Alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano

Ore 11:30 Sistema delle Piazze: “APERIOLIO” Degustazioni in piazza presso gli stand a cura delle Aziende espositrici e dell’Istituto Alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano

Ore 11:30 Sistema delle Piazze: Partenza bus turistico alla “Visita guidata in frantoio” e aziende agricole a cura degli studenti del Liceo Scientifico Statale “M.Cipolla” (per info e prenotazioni telefonare nel pomeriggio al n. 329/9268534 Olga Di Stefano).

Destinazione: Cooperativa O.P. “Sicily food Belice Valley”, Viale Europa zona artigianale.

Ore 16:00 Condotta Agraria Via Bonsignore: “Corso base all’assaggio di olio di oliva extravergine”, gratuito per gli interessati (previa prenotazione entro martedì al numero di Tel. 348/4669198 Francesca Balsamo) a cura del Funzionario Reg.le Giuseppe Cipri.

Interviene: Dott. Pietro Clemente della Condotta Slow Food Castelvetrano ed Agro Selinuntino, che presenta il progetto: “Olio delle Contrade”.

Ore 16:00 Piazza Umberto I:

Apertura attività per i più piccini a cura delle associazioni ludiche e del Liceo Statale delle Scienze Umane “G.Gentile” di Castelvetrano e Associazioni “Il Piccolo Principe” di Stefania Cusumano e “Agesci di Castelvetrano”.

Corsi e azioni pratiche sull’arte dell’intreccio a cura dei relativi maestri d’arte.

Ore 16:30 Auditorium Sant’Agostino:

Presentazione dei progetti a cura dell’Avv. Vincenzo Basile:

Liceo Scientifico Statale “M. Cipolla” dal titolo: “L’Ulivo fonte di benessere”

Liceo Classico Statale “G. Pantaleo” dal titolo: “L’Olivo e l’olio tra miti e storia”

Liceo delle Scienze Umane Statale “G. Gentile ” dal titolo: “Per fare l’Olio ci vuole….”

Ore 17:00 Piazza Matteotti:

Partenza dei “Tamburinara” dell’Associazione Perla Imperiale, direzione sistema delle piazze.

Ore 18:00 Sistema delle Piazze:

Musica dal vivo: “MALANDRINOS” e a seguire “LOPEZ DJ”, a cura dei “Verdi e contenti” esercenti di Castelvetrano.

SABATO 7 DICEMBRE 2024

Ore 9:00 Sistema delle Piazze : Apertura stand

Ore 9:00 Sistema delle Piazze: Partenza dei camminatori “Passeggiata tra gli ulivi” visite in azienda produttrice di olive e degustazione finale, a cura di Legambiente Crimiso Castelvetrano (per info e prenotazioni tel. 328/6139993 Incerto Giovanni) Azienda Agricola Vivona;

Ore 9:30 Partenza con il bus turistico “Visita guidata in frantoio” in aziende agricole produttrici a cura degli studenti del Liceo Scientifico Statale “M.Cipolla” (per info e prenotazioni telefonare nel pomeriggio al n. 329/9268534 Olga Di Stefano) Azienda Agricola Carbona

Ore 10:00 Condotta Agraria di Via Bonsignore:

Saluti istituzionali e degli Ordini e Collegi

Seminario Tecnico Scientifico dal Titolo “Il valore della biodiversità in contrasto con i cambiamenti climatici”

Argomenti:

Coltivazione della Nocellara nella Valle del Belìce

Ottimizzazione e valorizzazione dell’acqua

Trasformazione delle Olive

Intervengono:

Dott. Prof. Tiziano Caruso: Professore Ordinario Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo

Dott.ssa Valentina Blunda: Presidente della Cooperativa O.P. “Sicily food Belìce Valley”

Dott. Pierluigi Varia: Responsabile dell’evento ROTOLIO (Rotary Club Castelvetrano Valle del Belìce)

Dott. Leonardo Di Stefano: Presidente dell’O.P. “Terra degli ulivi”

Modera: Dott. Pietro Clemente – Presidente dell’Ordine dei Dott.ri Agronomi e forestali della Provincia di Trapani

Seminario accreditato al rilascio di crediti formativi secondo l’Ordine dei dottori agronomi e forestali, Collegio dei Periti agrotecnici

Servizio accoglienza a cura dell’Istituto Alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano

Ore 10:30 Attività per i più piccini curato dalle associazioni ludiche e dal Liceo Statale delle Scienze Umane “G.Gentile” di Castelvetrano ed Associazioni “Il Piccolo Principe” di Stefania Cusumano e Agesci di Castelvetrano

Ore 11:30 Sistema delle Piazze: “APERIOLIO” Degustazioni in piazza presso gli stand a cura delle Aziende espositrici e dell’Istituto Alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano

Ore 11:30 Sistema delle Piazze: Partenza con il bus turistico alla “Visita guidata in frantoio” e aziende agricole a cura degli studenti del Liceo Scientifico Statale “M.Cipolla” (per info e prenotazioni telefonare nel pomeriggio al n. 329/9268534 Olga Di Stefano) Cooperativa O.P. “Sicily food Belìce Valley”

Ore 16:00 Sistema delle Piazze:

Piazza Umberto: Giostra dei pony games a cura dell’Associazione Equitazione Club.

Ore 16:30 Attività per i più piccini curato dalle associazioni ludiche e dal Liceo Statale delle Scienze Umane “G.Gentile” di Castelvetrano ed Associazioni “Il Piccolo Principe” di Stefania Cusumano e “ Agesci di Castelvetrano” ;

Ore 17:00 Piazza Aragona: Esibizioni Scuole di Ballo “Soul Dancing” di Giovanni Cusumano

Ore 17:00 Piazza Aragona: Esibizioni Scuole di Ballo A.S.D. Dea di Rossana De Nunzio

Ore 17:00 Piazza Matteotti: Partenza del Corteo Storico dell’Associazione La Perla Imperiale fino al sistema delle Piazze

Ore 18:00 Sistema delle Piazze: Musica Live “AGUJA LIVE MUSIC” e a seguire MONACHINO DJ e FALCAO VOICE a cura dei “Verdi e contenti” esercenti di Castelvetrano fino a tarda ora.

DOMENICA 8 DICEMBRE 2024

Ore 8:30 – Sistema delle Piazze: Partenza “Tour Nocellara Bike” a cura dell’Associazione Dirty Bike Castelvetrano

Ore 9:00 – Sistema delle Piazze: Apertura degli Stand

Ore 9:00 – Sistema delle Piazze: Partenza dei “Camminatori Ever Green” – “Passeggiata tra gli ulivi” Camminata per la campagna della nocellara e per frantoi (per info e prenotazioni tel. 328/6139993 Incerto Giovanni)

Ore 9:30 – Gara Gastronomica “Mani in pasta” con la partecipazione dei consiglieri comunali ed amministratori della Città. Coordinamento dello Chef Giuseppe Leone e la partecipazione della Proloco Castelvetrano Triscina alla presenza di un giuria popolare e di una Commissione (info e prenotazioni 348/4669198 Francesca Balsamo)

Ore 10:00 – Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I: “Giostra dei pony games” a cura dell’Associazione Equitazione Club. Attività per piccini a cura del Liceo delle Scienze Umane e Associazione “Il Piccolo Principe”

Ore 11:00 – Esibizione Scuola di Ballo “Adrenalina Dance”

Ore 11:00 – Piazza Matteotti: Partenza della Banda “Francesco Mangiaracina” Corso Vittorio Emanuele ed arrivo nel Sistema delle Piazze

Ore 12:00 – Sistema delle Piazze: Arrivo partecipanti “Tour Nocellara Bike” e degustazioni a cura degli espositori produttori

Ore 16:00 – Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I: Animazione (baby parking, lavoretti ed altre attività) a cura del “Il Piccolo Principe” in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano

Ore 16:30 – Sistema delle Piazze: Musica live “Beat 60” a cura dei “Verdi e contenti” esercenti di Castelvetrano

Ore 16:30 – Piazza Matteotti: partenza del “Presepe vivente” ed “Elfi magici in Città” accompagnati da giocolieri e personaggi Disney per le vie di Castelvetrano fino al sistema delle piazze a cura dell’Associazione Perla Imperiale

Ore 17:00 – Apertura Casa di Babbo Natale a cura dell’Associazione Perla Imperiale

Ore 18:30 – Sistema delle Piazze: Spettacolo OPERA DEI PUPI a cura dell’Associazione Nicolò Argento dal titolo: “La Battaglia di Orlando e Rinaldo per L’amore della bella Angelica”

Ore 20:00 – Sistema delle Piazze: Musica live “EVIDENZ BAND” a cura dei “Verdi e contenti” esercenti di Castelvetrano