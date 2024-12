Lotto, a Trapani vinto un sistema che distribuisce 19mila euro

Un sistema da 630 euro, suddiviso in 90 quote da 7 euro ciascuna, ha permesso di vincere un totale di 1.767.156,30 euro al Lotto. Di questa cifra, circa 19.000 euro sono stati vinti grazie alle 5 quote vendute presso il “Grimon Cafè” di Trapani, con ogni quota del locale fruttata circa 3.800 euro. Il sistema era di tipo collettivo e poteva essere acquistato in tutte le ricevitorie aderenti. La vincita è stata possibile grazie a un 5+1, ottenuto indovinando anche il SuperStar, che ha notevolmente aumentato il montepremi complessivo. La giocata vincente era relativa al concorso del 29 novembre.