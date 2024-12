Caro voli, la Sicilia applica gli sconti per Natale su tutti gli aeroporti italiani

Novità sul fronte caro-voli dalla Regione che in conferenza stampa ha fornito alcune indicazioni per rendere il ritorno dei siciliani meno gravoso, considerato che a spostarsi non sono solo gli studenti ma intere famiglie formate da tre o più membri. Oltre un milione di biglietti rimborsati, sconti aumentati dal 25% al 50% sul costo di tutti i voli nazionali diretti da e per la Sicilia, estensione a tutti gli aeroporti italiani e a tutte le compagnie di volo per le tratte effettuate tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 ed anche i biglietti acquistati prima della pubblicazione del decreto. Proprio il 4 dicembre 2023 era stata prestata una sperimentazione con sole due tratte, Roma e Milano. L’agevolazione è rivolta ora a tutti i nati in Sicilia, indipendentemente dal luogo di residenza.

I voli interessati devono collegare gli aeroporti siciliani di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa con qualsiasi aeroporto nazionale sul territorio italiano. Non ci sono invece limitazioni sulla compagnia aerea. Soddisfazione anche in casa Airgest, società che gestisce lo scalo di Birgi. Per ricevere lo sconto bisogna collegarsi al sito ufficiale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, seguire le istruzioni fornite e presentare la documentazione necessaria: Siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli