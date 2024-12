Trapanese arrestato due volte in tre giorni per furto di carburante da una ditta

Un 39enne trapanese, con precedenti in materia di stupefacenti, qualche giorno fa, è stato arrestato a Trapani dagli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno trovato alla guida della propria autovettura con all’interno alcuni bidoni pieni di benzina, trafugata poco prima da alcuni mezzi pesanti in sosta, riconducibili a due ditte locali attive nel settore della logistica e trasporti. Sottoposto all’obbligo di dimora, dopo tre giorni, l’uomo ha consumato un nuovo furto ed è stato nuovamente arrestato.

Infatti, i poliziotti, notando la sua autovettura nei pressi dell’area di sosta di un’azienda edile, in cui erano ricoverati alcuni mezzi da lavoro, si sono messi sulle sue tracce. Dopo aver fatto accesso all’area da uno squarcio presente lungo la recinzione metallica, i poliziotti della Squadra mobile, hanno sorpreso il reo mentre asportava, servendosi di un tubo in gomma di grosse dimensioni, il carburante contenuto nel serbatoio di una pala meccanica. L’azienda interessata dal furto, in passato, è stata oggetto di confisca alla mafia. L’uomo, nuovamente arrestato, all’esito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il carburante sottratto – per un totale di 200 litri di gasolio – è stato restituito ai legittimi proprietari.