INRADA inaugura il nuovo showroom a Marsala: moda, sostenibilità e lusso￼

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Sabato 7 dicembre alle ore 17, INRADA apre le porte del suo nuovo showroom nel centro storico di Marsala, segnando un momento di svolta per la moda sostenibile in Sicilia. Situato in via Calogero Isgrò 28, lo spazio rappresenta un incontro tra design, eccellenza sartoriale e un profondo rispetto per l’ambiente. Ideato e progettato dal fondatore Alessandro Perrone, il nuovo showroom è un omaggio al mare e alla suggestiva bellezza dell’isola di Marettimo. Le pareti blu intenso, realizzate seguendo un codice RAL internazionale, evocano la sensazione di immergersi nelle acque profonde di Cala Bianca. Questo minimalismo cromatico esprime l’essenza del brand, che unisce ricerca, innovazione e un forte impegno verso l’ecosostenibilità. Perrone ha voluto fortemente che il nuovo showroom nascesse nella sua città natale.

“Perché andare altrove per realizzare un sogno e non condividerlo con la meravigliosa gente che la abita?”, ha dichiarato il fondatore. La scelta di via Isgrò, una delle strade commerciali più antiche e affascinanti di Marsala, non è casuale: rappresenta un simbolo di rinascita e un invito ai giovani a restare e investire nel proprio territorio. Perrone distingue chiaramente tra negozio e showroom. Il primo è un luogo dedicato alla vendita, dove il cliente è spesso trattato come un semplice numero. Lo showroom, invece, è un’esperienza narrativa che mette al centro la persona. Qui i visitatori possono immergersi nei valori del brand, con appuntamenti privati, servizi sartoriali su misura e un’assistenza totalmente personalizzata. La caratteristica patch con il filetto rosso, simbolo iconico di INRADA, sarà il filo conduttore di questa inaugurazione che promette di essere un evento memorabile per gli amanti della moda e del lusso sostenibile. Un’occasione unica per scoprire come la bellezza del mare possa trasformarsi in capi di lusso, realizzati con materiali nobili e un cuore ecosostenibile. Non mancate!

INRADA Showroom

Via Calogero Isgrò 28, Marsala

Sabato 7 Dicembre 2024

Ore 17:00