Sud Chiama Nord: “Bene contributo per i comuni in dissesto. A Petrosino 217mila euro”

Il Comitato Provinciale di Sud Chiama Nord esprime grande soddisfazione per l’approvazione del comma 20 dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 28/2024, fortemente voluto dal deputato Giuseppe Lombardo. La norma introduce un contributo straordinario per i comuni siciliani in dissesto finanziario, offrendo un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà. Tra i beneficiari di questo intervento figura il Comune di Petrosino, che riceverà un contributo straordinario pari a 217.074,76 euro. Questi fondi rappresentano una boccata d’ossigeno per affrontare le criticità finanziarie e garantire la continuità dei servizi essenziali alla cittadinanza. “Questo provvedimento testimonia il nostro impegno costante a favore delle amministrazioni locali e delle comunità che rappresentano il cuore pulsante della Sicilia“, ha dichiarato l’onorevole Giuseppe Lombardo, deputato regionale e Sindaco, che vive in prima persona le sfide e le difficoltà dei comuni. “L’esperienza amministrativa come sindaco mi consente di comprendere appieno le necessità dei territori e di tradurre queste esigenze in soluzioni concrete“, afferma ancora.