Si separano le strade tra il Marsala Volley e Coach Luca D’Amico￼

Visti gli ultimi risultati non soddisfacenti, si separano consensualmente le strade tra l’Enodoro Marsala Volley e Coach Luca D’Amico. Il sodalizio lilybetano desidera ringraziare il tecnico per aver condotto, sino ad oggi, con professionalità il roster azzurro, augurandogli un futuro di soddisfazioni personali e lavorative. Purtroppo diverse sono state le sconfitte e i passi falsi delle azzurre della Pallavolo. Adesso bisognerà capire chi arriverà in panchina al posto di D’Amico per guidare il prossimo incontro in serie B1.