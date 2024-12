Salmonella nell’acqua dei comuni trapanesi: “Test negativi, ma attendiamo Siciliacque”

Buone notizie per i 15 comuni trapanesi interessati dalla contaminazione idrica. I campionamenti effettuati nella mattina di venerdì 29 novembre hanno dato esito negativo dopo 72 ore dalla processazione. La comunicazione arriva direttamente dal Direttore Generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce, che aggiunge: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP suggerisce di attendere l’esito degli esami in corso a cura di Siciliacque, per incrociare i dati e ottenere un ulteriore e definitivo conforto”. L’azienda di distribuzione idrica infatti, aveva fatto sapere di aver potenziato il trattamento di disinfezione per abbattere la presenza dei batteri, informando tempestivamente le Asp e le prefetture di Trapani e Agrigento al fine di prendere i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica. L’azienda sanitaria, saputa nei giorni scorsi la notizia, si era subito attivata ma non è stato rilevato nessun caso di salmonella.