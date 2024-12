Pioggia in Sicilia, mercoledì c’è allerta gialla

Prosegue il maltempo in Sicilia. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di mercoledì 4 dicembre prevede l’allerta gialla lungo la fascia tirrenica dell’isola, interessando, in particolare, le province di Trapani, Palermo e Catania. Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali e settentrionali

I venti saranno forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca sui settori occidentali, e rinforzi da burrasca a burrasca forte sui rilievi.

Senza variazioni di rilievo le temperature.