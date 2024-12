Il Palermo FC ferma la Virtus Femminile Marsala per 4 a 2

La Virtus Femminile Marsala viene bloccata dal Palermo FC nella 1ª Giornata di Ritorno Campionato Eccellenza Regionale Femminile, andata di scena sabato 30 novembre al campo “Santocanale” di Palermo. 4-2 perciò è il risultato in favore delle rosanero al termine del match sulla carta fuori classifica, ma che nonostante ciò ha regalato una gran bel vedere agli spettatori presenti. Due squadre infatti attente e impegnate, determinate a porre la propria firma che arriva grazie ai gol di Ovbiebo, Scarpinato, Firriolo e Tarantino per le padrone di casa e Caporelli e Bahloul per le ospiti. La prossima gara del gruppo di mister Valeria Anteri si disputerà allo stadio Municipale di Marsala, aperto di nuovo alle attività, nel weekend del 15 dicembre.

Tabellino di gara:

Risultato: 4-2

Marcatori: Ovbiebo(P) (35’ pt), Scarpinato(P) (1’ st), Caporelli(M) (13’ st), Bahloul(M) (19’ st),

Firriolo(P) (24’ st), Tarantino(P) (36’ st).

Palermo FC: D’Angelo, Buffa, Ovbiebo, Ingrassia(VC), Puntaloro, Lo Monaco(C)(Gambino 21’

st), Ganci, Tarantino, Scarpinato(Lo Nardo 40’ st), Scalici, Firriolo. Panchina: Spina, Ferretti, Lo Nardo, La Mantia, Gambino, Pipitone. Allenatore: Antonio Li Volsi

Virtus Femminile Marsala: Giacalone(P), Agozzino, Termine(C), Pipitone B, Guzzo(Pipitone 35’

st), Nicocia(Sciacca 20’ st), Pisciotta(VC), Bannino, Bahloul, Musumeci(Di Napoli 4’ st), Agate(Caporelli 35’ pt). Panchina: Donato(P), Di Napoli, Caporelli, Pipitone S, Sciacca, Colomba(P). Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Francesco Piranio sezione di Palermo

Campo da gioco: “Santocanale” Palermo